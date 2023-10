Monologue Culinaire 1 Rue des Écoles Bidart, 20 octobre 2023, Bidart.

Bidart,Pyrénées-Atlantiques

Par la Compagnie La machine à pingouins

Au menu : le Mexique. Un homme, une autofiction, une préparation culinaire en fin de spectacle.

L’interprète/auteur/metteur en scène nous offre un voyage gustatif et émotionnel au cœur de sa ville natale : Monterrey. Une histoire touchante et humoristique teintée d’autodérision et d’humilité. Un des succès du Festival Off d’Avignon en 2023 ! Et après s’être nourri des mots de ce monologue, on dégustera en fin de spectacle les mets préparés pendant !

Texte original & Mise en scène Luis Alberto Rodríguez

Cuisine Reyna Flores

By Compagnie La machine à pingouins

On the menu: Mexico. A man, an autofiction, a culinary preparation at the end of the show.

The performer/writer/director takes us on a gustatory and emotional journey to the heart of his native Monterrey. A touching, humorous story tinged with self-mockery and humility. One of the hits of the Festival Off d?Avignon in 2023! And after enjoying the words of this monologue, enjoy the food prepared during the show!

Original text & Direction Luis Alberto Rodríguez

Cuisine Reyna Flores

Por Compagnie La machine à pingouins

En el menú: México. Un hombre, una autoficción, una preparación culinaria al final del espectáculo.

El intérprete/escritor/director nos lleva en un viaje gustativo y emocional al corazón de su Monterrey natal. Una historia conmovedora y llena de humor, teñida de autoburla y humildad. ¡Uno de los éxitos del Festival Off d’Avignon de 2023! Y después de disfrutar de las palabras de este monólogo, ¡podrá degustar la comida preparada durante el espectáculo!

Texto original y dirección Luis Alberto Rodríguez

Cocina Reyna Flores

Von der Compagnie La machine à pingouins

Auf der Speisekarte: Mexiko. Ein Mann, eine Autofiktion, eine kulinarische Zubereitung am Ende der Vorstellung.

Der Dolmetscher/Autor/Regisseur bietet uns eine geschmackliche und emotionale Reise in seine Heimatstadt Monterrey. Eine berührende und humorvolle Geschichte, die von Selbstironie und Bescheidenheit geprägt ist. Ein Hit auf dem Festival Off in Avignon 2023! Und nachdem man sich an den Worten dieses Monologs genährt hat, wird man am Ende der Vorstellung die währenddessen zubereiteten Speisen genießen!

Originaltext & Regie Luis Alberto Rodríguez

Küche Reyna Flores

