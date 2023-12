Cet évènement est passé La Bulle à Histoires – Lectures animées 1 Rue des Ecoles Bidart Catégories d’Évènement: Bidart

fin : 2023-06-07 10:30:00 La Bulle à histoires avec Libreplume. Les jeunes enfants accompagnés d’un adulte sont invités à venir découvrir la magie des histoires, comptines et autres surprises. Sur réservation..

1 Rue des Ecoles Toki Toki

Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

