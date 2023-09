Exposition de l’Atelier l’Arbre bleu 1 rue des écoles Bellenaves, 14 septembre 2023, Bellenaves.

Bellenaves,Allier

Exposition des productions plastiques des élèves de l’Atelier L’Arbre bleu à Chantelle (enfants, ados et adultes)..

2023-09-14 10:00:00 fin : 2023-09-27 19:00:00. .

1 rue des écoles Médiathèque de Bellenaves

Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Exhibition of artworks by students at the Atelier L’Arbre bleu in Chantelle (children, teenagers and adults).

Exposición de obras de los alumnos del taller L’Arbre bleu de Chantelle (niños, adolescentes y adultos).

Ausstellung der plastischen Produktionen der Schülerinnen und Schüler des Ateliers L’Arbre bleu in Chantelle (Kinder, Jugendliche und Erwachsene).

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de tourisme Val de Sioule