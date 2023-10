VISITES GUIDÉES DES POMMES TAPÉES DU VAL DE LOIRE 1 rue des Ducs d’Anjou Turquant, 13 octobre 2023, Turquant.

Turquant,Maine-et-Loire

Une autre époque, un autre temps, un autre goût… Découvrez les secrets de fabrication des fameuses « pommes tapées » au milieu d’un décor authentique et étonnant : des galeries entièrement creusées dans la falaise et nichées à flanc de coteau..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

1 rue des Ducs d’Anjou

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Another era, another time, another taste… Discover the secrets of making the famous « pommes tapées » in the middle of an authentic and amazing setting: galleries entirely dug into the cliff and nestled on the hillside.

Otra época, otro tiempo, otro sabor… Descubra los secretos de la elaboración de las famosas « pommes tapées » en medio de un entorno auténtico y sorprendente: galerías excavadas completamente en los acantilados y enclavadas en la ladera.

Eine andere Epoche, eine andere Zeit, ein anderer Geschmack… Entdecken Sie die Geheimnisse der Herstellung der berühmten « pommes tapées » inmitten einer authentischen und erstaunlichen Kulisse: Stollen, die vollständig in die Felswand gegraben wurden und sich an die Flanke des Hügels schmiegen.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire