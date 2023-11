LOTO DE LA ST NICOLAS 1 RUE DES DOCTEUR GRANDJEAN Conflans-en-Jarnisy, 3 décembre 2023, Conflans-en-Jarnisy.

Conflans-en-Jarnisy,Meurthe-et-Moselle

1,50 euro le carton

8 euros les 6 cartons

15 euros les 12 cartons

Réservation possible

Tombola

Bons d’achat, paniers garnis et de nombreux lots

Buvette, café, crêpes. Tout public

Dimanche 2023-12-03 12:30:00 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

1 RUE DES DOCTEUR GRANDJEAN

Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



1.50 euro per box

8 euros for 6 cartons

15 euros for 12 boxes

Reservations possible

Tombola

Vouchers, gift baskets and lots of prizes

Refreshment bar, coffee, crêpes

1,50 euros por caja

8 euros por 6 cajas

15 euros por 12 cajas

Posibilidad de reserva

Tómbola

Vales, cestas de regalo y muchos premios

Bar de refrescos, café, crepes

1,50 Euro pro Karton

8 Euro die 6 Kartons

15 Euro die 12 Kartons

Reservierungen sind möglich

Tombola

Einkaufsgutscheine, gefüllte Körbe und zahlreiche Preise

Getränk, Kaffee, Crêpes

Mise à jour le 2023-11-06 par MILTOL