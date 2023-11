BOURSE AUX JOUETS 1 RUE DES DOCTEUR GRANDJEAN Conflans-en-Jarnisy, 2 décembre 2023, Conflans-en-Jarnisy.

Conflans-en-Jarnisy,Meurthe-et-Moselle

4 euros la table (possibilité de ramener votre portant 2 euros)

Buvette, café, crêpe

Présence du Saint Nicolas à 15h. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

1 RUE DES DOCTEUR GRANDJEAN

Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



4 euros per table (possibility of bringing your own 2 euros)

Refreshments, coffee, crêpes

Saint Nicholas at 3pm

4 euros por mesa (puedes traer la tuya 2 euros)

Refrescos, café, crêpes

San Nicolás a las 15h

4 Euro pro Tisch (Möglichkeit, Ihren Träger mitzubringen 2 Euro)

Getränk, Kaffee, Crêpe

Anwesenheit des Heiligen Nikolaus um 15 Uhr

Mise à jour le 2023-11-06 par MILTOL