Meurthe-et-Moselle BOURSE AUX JOUETS 1 RUE DES DOCTEUR GRANDJEAN Conflans-en-Jarnisy, 2 décembre 2023, Conflans-en-Jarnisy. Conflans-en-Jarnisy,Meurthe-et-Moselle Présence du St Nicolas à 15h00

Buvette, café, crêpes. Tout public

Samedi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. 0 EUR.

1 RUE DES DOCTEUR GRANDJEAN

Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Presence of St Nicholas at 3:00 pm

Refreshments, coffee, pancakes Presencia de San Nicolás a las 15.00 horas

Refrigerio, café, tortitas Anwesenheit des St. Nikolaus um 15.00 Uhr

Getränk, Kaffee, Crêpes

