SALON RENOV + 2023 1 RUE DES DOCTEUR GRANDJEAN Conflans-en-Jarnisy, 18 novembre 2023, Conflans-en-Jarnisy.

Conflans-en-Jarnisy,Meurthe-et-Moselle

Le RDV de la rénovation énergétique et du développement durable

Habitat et énergie

6 conférences et 3 animations et ateliers étalés sur 2 jours

Restauration sur place dimanche

Marché de producteurs locaux et d’artisanat

Accès parking gratuit e face du cinéma et place de l’église. Tout public

Samedi 2023-11-18 13:30:00 fin : 2023-11-19 17:00:00. 0 EUR.

1 RUE DES DOCTEUR GRANDJEAN

Conflans-en-Jarnisy 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Energy renovation and sustainable development events

Housing and energy

6 conferences and 3 events and workshops over 2 days

On-site catering on Sunday

Local producer and craft market

Free parking opposite the cinema and church square

Un lugar de encuentro para la renovación energética y el desarrollo sostenible

Vivienda y energía

6 conferencias y 3 actos y talleres durante 2 días

Catering in situ el domingo

Mercado de productores y artesanos locales

Aparcamiento gratuito frente al cine y la plaza de la iglesia

Das RDV für energetische Renovierung und nachhaltige Entwicklung

Wohnen und Energie

6 Konferenzen und 3 Animationen und Workshops über 2 Tage verteilt

Verpflegung vor Ort am Sonntag

Markt mit lokalen Erzeugern und Kunsthandwerkern

Kostenlose Parkplätze vor dem Kino und auf dem Kirchplatz

Mise à jour le 2023-11-06 par MILTOL