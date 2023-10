APÉRO BURLESQUE 1 Rue des Deux Ponts Montpellier, 5 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Le dimanche 05 novembre, Boardwalk Factory vous invite à son Apéro Burlesque.

C’est un cocktail de performances et de solidarité qui vous attend : soutenez nos artistes, détendez-vous autour d’un verre avec vos ami.e.s et profitez de l’ambiance des cabarets burlesques !.

2023-11-05 19:00:00 fin : 2023-11-05 . .

1 Rue des Deux Ponts

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



On Sunday, November 05, Boardwalk Factory invites you to its Apéro Burlesque.

A cocktail of performances and solidarity awaits you: support our artists, relax over a drink with your friends and enjoy the burlesque cabaret atmosphere!

El domingo 05 de noviembre, Boardwalk Factory te invita a su Apéro Burlesque.

Te espera un cóctel de actuaciones y solidaridad: ¡apoya a nuestros artistas, relájate tomando una copa con tus amigos y disfruta del ambiente de cabaret burlesque!

Am Sonntag, den 05. November, lädt die Boardwalk Factory Sie zu ihrem Burlesque-Apéro ein.

Unterstützen Sie unsere Künstler, entspannen Sie sich bei einem Drink mit Ihren Freunden und genießen Sie die Atmosphäre eines Burlesque-Cabarets!

