MARCHÉ DE NOËL 1 rue des Cristalleries Troisfontaines, 19 novembre 2023, Troisfontaines.

Troisfontaines,Moselle

Le Musée de la 2 CV et le Foyer Culturel Liberté vous invitent à leur marché de Noël ! Au programme : nombreux exposants, passage de St Nicolas, visite gratuite du musée, petite restauration et vin chaud.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

1 rue des Cristalleries Musée de la 2CV

Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est



The Musée de la 2 CV and the Foyer Culturel Liberté invite you to their Christmas market! On the program: numerous exhibitors, a visit from St Nicolas, a free tour of the museum, snacks and mulled wine.

El Museo de la 2 CV y el Foyer Culturel Liberté le invitan a su mercado navideño En el programa: numerosos expositores, visita de San Nicolás, recorrido gratuito por el museo, aperitivos y vino caliente.

Das Musée de la 2 CV und das Foyer Culturel Liberté laden Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt ein! Auf dem Programm stehen zahlreiche Aussteller, der Nikolaus kommt vorbei, kostenlose Besichtigung des Museums, kleine Snacks und Glühwein.

