JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MUSÉE DE LA 2 CV 1 rue des Cristalleries Troisfontaines, 16 septembre 2023, Troisfontaines.

Troisfontaines,Moselle

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de la 2 CV, à Troisfontaines (1 rue des cristalleries), sera ouvert gratuitement ! Créé en 1998 par une association d’amoureux de la 2 CV, le musée de la 2 CV a pour vocation de faire découvrir un des grands mythes de l’Automobile. L’exposition s’adresse à tout public, enfants ou adultes, néophytes ou amateurs éclairés. L’objectif est de montrer la 2 CV imaginée et commercialisée par Citroën et d’évoquer la place qu’elle occupe dans la vie et l’esprit de ses utilisateurs qui sont allés jusqu’à la transformer en avion. Environ 80 véhicules sont exposés « en l’état » et le public peut voir l’évolution de la 2CV et de ses dérivés durant les 42 années de production.. Tout public

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. 0 EUR.

1 rue des Cristalleries Musée de la 2 CV

Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est



Within the framework of the European Heritage Days, the 2CV museum, in Troisfontaines (1 rue des cristalleries), will be open for free! Created in 1998 by an association of 2CV lovers, the museum of the 2CV has for vocation to make discover one of the big myths of the Automobile. The exhibition is aimed at all audiences, children or adults, neophytes or enlightened amateurs. The objective is to show the 2CV imagined and marketed by Citroën and to evoke the place it occupies in the life and spirit of its users who went so far as to transform it into an airplane. About 80 vehicles are exposed « as is » and the public can see the evolution of the 2CV and its derivatives during the 42 years of production.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Museo del 2 CV de Troisfontaines (1 rue des cristalleries) abrirá sus puertas gratuitamente Creado en 1998 por una asociación de apasionados del 2 CV, el Museo del 2 CV pretende hacer descubrir a los visitantes uno de los grandes mitos del automóvil. La exposición está abierta a todos, niños y adultos, aficionados principiantes y experimentados. El objetivo es mostrar el 2CV imaginado y comercializado por Citroën, y evocar el lugar que ocupó en la vida y la mente de sus usuarios, que llegaron a convertirlo en un avión. Unos 80 vehículos se exponen « tal cual », y los visitantes pueden ver la evolución del 2CV y sus derivados a lo largo de sus 42 años de producción.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes ist das Musée de la 2 CV in Troisfontaines (1 rue des cristalleries) kostenlos geöffnet! Das Musée de la 2 CV wurde 1998 von einer Vereinigung von Liebhabern des 2CV gegründet und soll einen der großen Mythen des Automobils entdecken lassen. Die Ausstellung richtet sich an jedes Publikum, Kinder oder Erwachsene, Neulinge oder aufgeklärte Liebhaber. Ziel ist es, den von Citroën erdachten und vermarkteten 2 CV zu zeigen und den Platz zu beschwören, den er im Leben und im Geist seiner Benutzer einnimmt, die sogar so weit gingen, ihn in ein Flugzeug zu verwandeln. Etwa 80 Fahrzeuge werden « im Originalzustand » ausgestellt und das Publikum kann die Entwicklung des 2CV und seiner Derivate während der 42-jährigen Produktionszeit sehen.

Mise à jour le 2023-09-12 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG