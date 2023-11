Bourse aux jouets, puériculture, vêtements enfants 1 Rue des Combattants Chasseneuil, 26 novembre 2023, Chasseneuil.

Chasseneuil,Indre

L’Association « Les P’tits Loups » organise une bourse aux jouets, puériculture et vêtements d’enfants, places limitées.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. 4 EUR.

1 Rue des Combattants

Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire



The « Les P’tits Loups » association is organizing a toy, childcare and children’s clothing fair. Places are limited

La asociación « Les P’tits Loups » organiza una feria de juguetes, puericultura y ropa infantil, con plazas limitadas

Der Verein « Les P’tits Loups » organisiert eine Börse für Spielzeug, Kinderpflege und Kinderkleidung, begrenzte Plätze

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Vallée de la Creuse