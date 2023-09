Octobre rose à Chasseneuil, randonnées et concert 1 Rue des Combattants Chasseneuil, 22 octobre 2023, Chasseneuil.

Chasseneuil,Indre

Randonnées « Octobre Rose » aux alentours de la Vallée de la Creuse et la Brenne et concert à l’église..

Dimanche 2023-10-22 07:30:00 fin : 2023-10-22 . 7 EUR.

1 Rue des Combattants

Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire



Pink October » walks around the Creuse Valley and the Brenne and concert at the church.

Octubre rosa » paseos por el valle del Creuse y la Brenne y concierto en la iglesia.

Wanderungen zum « Rosa Oktober » in der Umgebung des Creuse-Tals und der Brenne sowie ein Konzert in der Kirche.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Vallée de la Creuse