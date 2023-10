Octobre Rose à Chasseneuil 1 Rue des Combattants Chasseneuil Catégories d’Évènement: Chasseneuil

Indre Octobre Rose à Chasseneuil 1 Rue des Combattants Chasseneuil, 7 octobre 2023, Chasseneuil. Chasseneuil,Indre Marche « Octobre Rose », diner berrichon et concert Jazz swing.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . 8 EUR.

1 Rue des Combattants

Chasseneuil 36800 Indre Centre-Val de Loire



Pink October » walk, Berrichon dinner and jazz swing concert Paseo « Octubre rosa », cena en Berrichon y concierto de jazz swing Wanderung « Rosa Oktober », Berrichon Dinner und Jazz Swing Konzert Mise à jour le 2023-10-02 par OT Vallée de la Creuse Détails Catégories d’Évènement: Chasseneuil, Indre Autres Lieu 1 Rue des Combattants Adresse 1 Rue des Combattants Ville Chasseneuil Departement Indre Lieu Ville 1 Rue des Combattants Chasseneuil latitude longitude 46.6468;1.49643

1 Rue des Combattants Chasseneuil Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chasseneuil/