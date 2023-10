En-Chantons Noël 1 rue des Chanoines Guebwiller, 15 décembre 2023, Guebwiller.

Guebwiller,Haut-Rhin

Concert participatif, après une première partie concert, le public reprend les chants traditionnels de Noë.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

1 rue des Chanoines

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est



After the first part of the concert, the audience takes up traditional Christmas carols

Tras la primera parte del concierto, el público podrá cantar villancicos tradicionales

Mitmachkonzert, nach einem ersten Konzertteil übernimmt das Publikum die traditionellen Weihnachtslieder

