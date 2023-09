Soirée Dégustation avec Viticurio 1 Rue des Catalaunes Saint-Memmie, 25 novembre 2023, Saint-Memmie.

Saint-Memmie,Marne

Viticurio, ce sont diverses façons de découvrir le vin et l’univers du vin.

Cela peut être par la dégustation, la connaissance théorique grâce aux formations en ligne que le site propose ou encore de manière ludique via les quiz et les soirées dégustations thématiques que l’équipe organise ponctuellement, le tout en suivant votre évolution et en apprenant de la communauté.

Découvrez, redécouvrez, échanger sur les bonnes techniques de dégustation avec Viticurio !

Au programme : 4 vins à la dégustation, ainsi que des ateliers ludiques (reconnaissance d’arômes, quiz).

Réservation obligatoire, nombre de places limitées..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 21:00:00. .

1 Rue des Catalaunes Salle de dégustation Viticurio

Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est



Viticurio offers a variety of ways to discover wine and the world of wine.

This can be through tasting, theoretical knowledge thanks to the online training courses the site offers, or in a fun way via the quizzes and themed tasting evenings the team organizes from time to time, all the while following your progress and learning from the community.

Discover, rediscover and exchange tasting techniques with Viticurio!

On the program: 4 wines for tasting, plus fun workshops (aroma recognition, quiz).

Reservations essential, number of places limited.

Viticurio ofrece una amplia gama de formas de descubrir el vino y el mundo del vino.

Ya sea a través de la cata, de conocimientos teóricos gracias a los cursos de formación en línea que ofrece el sitio, o de forma lúdica a través de los concursos y veladas de degustación temáticas que el equipo organiza de vez en cuando, todo ello mientras sigues tus progresos y aprendes de la comunidad.

Descubra, redescubra e intercambie técnicas de cata con Viticurio

En el programa: degustación de 4 vinos y talleres lúdicos (reconocimiento de aromas, concurso).

Imprescindible reservar, número de plazas limitado.

Viticurio, das sind verschiedene Möglichkeiten, Wein und die Welt des Weins zu entdecken.

Das kann durch Verkostung geschehen, durch theoretisches Wissen dank der Online-Schulungen, die die Seite anbietet, oder auch auf spielerische Weise durch Quizze und thematische Verkostungsabende, die das Team von Zeit zu Zeit organisiert, wobei Sie Ihre Entwicklung verfolgen und von der Gemeinschaft lernen können.

Entdecken, wiederentdecken, tauschen Sie sich mit Viticurio über die richtigen Verkostungstechniken aus!

Auf dem Programm stehen 4 Weine zur Verkostung sowie spielerische Workshops (Erkennen von Aromen, Quiz).

Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne