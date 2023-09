Foire aux Vins d’automne Viticurio 1 Rue des Catalaunes Saint-Memmie, 7 octobre 2023, Saint-Memmie.

Saint-Memmie,Marne

Viticurio ouvre ses portes le temps d’une journée pour cette Foire aux Vins automnale !

Nous avons sélectionné une dizaine de références pour fêter l’arrivée de l’automne. Venez les déguster et découvrir nos autres vignerons. Ce sera aussi l’occasion d’échanger et de vous présenter les futures dates de nos ateliers de dégustation ludiques et pédagogiques.

Mais aussi…

– Les vins à la dégustation seront en PROMO

– Plus de 50 vins français disponibles à l’achat

– Découvrez nos box

– Venez nous rencontrer et discuter !

La réservation n’est pas obligatoire mais disponible.

Venez nous rencontrer, déguster et échanger sur notre sélection de vins pour l’Automne !

Des crachoirs et de l’eau seront à disposition !

A très bientôt !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. .

1 Rue des Catalaunes Derrière StokOmani

Saint-Memmie 51470 Marne Grand Est



Viticurio opens its doors for a day at this autumn Wine Fair! ?

We’ve selected a dozen wines to celebrate the arrival of autumn. Come and taste them, and discover our other winemakers. It will also be an opportunity to exchange ideas and present future dates for our fun and educational tasting workshops.

But also…

– Wines to be tasted will be on PROMO

– More than 50 French wines available for purchase

– Discover our boxes

– Come and meet us!

Reservations are not compulsory but available.

Come and meet us, taste and discuss our Autumn wine selection!

Spittoons and water will be available!

See you soon!

Viticurio abre sus puertas por un día en la Feria del Vino de otoño ?

Hemos seleccionado una docena de vinos para celebrar la llegada del otoño. Venga a degustarlos y a descubrir a nuestros otros viticultores. También será la ocasión de charlar e informarse sobre las próximas fechas de nuestros divertidos y didácticos talleres de cata.

Y no lo olvide…

– Los vinos que se degusten estarán en PROMO

– Más de 50 vinos franceses a la venta

– Descubra nuestras cajas de vino

– Venga a conocernos

La reserva no es obligatoria pero está disponible.

Venga a conocernos, a degustar y a comentar nuestra selección de vinos de otoño

Habrá escupideras y agua a su disposición

¡Hasta pronto!

Viticurio öffnet für einen Tag seine Tore für diese herbstliche Weinmesse!?

Wir haben ein Dutzend Referenzen ausgewählt, um die Ankunft des Herbstes zu feiern. Kommen Sie und probieren Sie sie und entdecken Sie unsere anderen Winzer. Es wird auch die Gelegenheit sein, sich auszutauschen und Ihnen die zukünftigen Termine für unsere spielerischen und pädagogischen Verkostungsworkshops vorzustellen.

Aber auch …

– Die Weine, die zur Verkostung angeboten werden, werden PROMO sein

– Mehr als 50 französische Weine stehen zum Kauf bereit

– Entdecken Sie unsere Boxen

– Treffen Sie uns und diskutieren Sie mit uns!

Eine Reservierung ist nicht erforderlich, aber möglich.

Treffen Sie uns, probieren Sie und tauschen Sie sich über unsere Auswahl an Weinen für den Herbst aus!

Spucknäpfe und Wasser werden zur Verfügung stehen!

Bis bald!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne