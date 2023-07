JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE DE LA ROSERAIE, UNE ANCIENNE MAISON CLOSE DE LODÈVE 1 Rue des Casernes Lodève, 16 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Oseriez-vous passer la porte de l’ancienne maison close de Lodève le temps d’une visite ? Construite au début du XXème siècle en même temps que la caserne de Lodève, le lupanar lodévois se joue des règles officielles sous forme de dancing pour accueillir des rendez-vous coquins en tant que “Palmeraie”, avant d’être transformée en chambre d’hôtes à partir de 2018..

2023-09-16 16:00:00 fin : 2023-09-16 19:00:00. .

1 Rue des Casernes

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Would you dare to visit Lodève?s former brothel? Built at the beginning of the 20th century at the same time as the Lodève barracks, the Lodève brothel plays with the official rules as a dance hall to host naughty rendezvous as a ?Palmeraie?, before being transformed into a bed and breakfast in 2018.

¿Se atrevería a cruzar la puerta del antiguo burdel de Lodève para hacer una visita? Construido a principios del siglo XX, al mismo tiempo que el cuartel de Lodève, el burdel de Lodève juega al despiste con las normas oficiales como salón de baile, albergando traviesas citas como « Palmeraie » antes de ser transformado en alojamiento y desayuno en 2018.

Würden Sie es wagen, für die Dauer eines Besuchs durch die Tür des ehemaligen Bordells von Lodève zu gehen? Jahrhunderts zusammen mit der Kaserne von Lodève erbaut wurde. Das Lupanar in Lodève spielt mit den offiziellen Regeln in Form eines Tanzlokals und lädt als Palmeraie » zu schmutzigen Rendezvous ein, bevor es ab 2018 in ein Gästezimmer umgewandelt wurde.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT LODEVOIS ET LARZAC