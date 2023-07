La Fabuloserie – Musée d’art hors-les-normes/art brut 1, rue des Canes Charny Orée de Puisaye, 12 juillet 2023, Charny Orée de Puisaye.

Charny Orée de Puisaye,Yonne

La Fabuloserie, musée d’art hors-les-normes/art brut. Petits et grands, habitués des musées ou non, cette balade de 2 h ou plus, vous ravira !.

fin : . .

1, rue des Canes Dicy

Charny Orée de Puisaye 89120 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



The Fabuloserie, museum of non-standard art/art brut. Young and old, regulars of museums or not, this stroll of 2 hours or more, will delight you!

La Fabuloserie, un museo de arte atípico/art brut. Jóvenes y mayores, aficionados a los museos o no, ¡este paseo de 2 horas o más le encantará!

La Fabuloserie, Museum für Kunst außerhalb der Normen/art brut. Ob Groß oder Klein, ob Museumsbesucher oder nicht, dieser Spaziergang von 2 Stunden…

Mise à jour le 2023-06-30 par ADT YONNE