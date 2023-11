POP-UP DE NOËL – NEZIGNAN L’EVEQUE 1 Rue des Boules Nézignan-l’Évêque, 3 décembre 2023, Nézignan-l'Évêque.

Nézignan-l’Évêque,Hérault

A Nézignan l’Eveque, la deuxième édition du Pop-Up de Noël vous attends pour préparer les fêtes !.

2023-12-03 11:00:00 fin : 2023-12-03 20:00:00. .

1 Rue des Boules

Nézignan-l’Évêque 34120 Hérault Occitanie



In Nézignan l’Eveque, the second edition of the Christmas Pop-Up is waiting for you to get ready for the festive season!

En Nézignan l’Eveque, le espera la segunda edición del Pop-Up de Navidad para que se prepare para las fiestas

In Nézignan l’Eveque erwartet Sie die zweite Ausgabe des Weihnachts-Pop-Up, um sich auf die Feiertage vorzubereiten!

