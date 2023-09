Porte ouverte résidence Le Bel Age 1 rue des bleuets Saint-Maurice-de-Lignon, 6 octobre 2023, Saint-Maurice-de-Lignon.

Saint-Maurice-de-Lignon,Haute-Loire

La résidence le Bel Age vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’univers de l’établissement..

2023-10-06 15:00:00 fin : 2023-10-06 18:00:00. .

1 rue des bleuets Résidence le Bel Age

Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Bel Age residence opens its doors for you to discover the world of the establishment.

La residencia Bel Age le abre sus puertas para que descubra el mundo del establecimiento.

Die Residenz le Bel Age öffnet ihre Türen für Sie, um Ihnen die Welt der Einrichtung zu zeigen.

