Safran et Plaisirs Gourmands 1, Rue des Bergers Saint-Fergeux, 12 juillet 2023, Saint-Fergeux.

Saint-Fergeux,Ardennes

Safran, produits dérivés (fleur de sel, miel, gelées et confitures, bonbons, jus de pommes, nougats). Coffrets cadeaux. Bulbes de crocus sativus.Visites possibles en octobre et novembre sur rendez-vous.5€ : diaporama commenté, découverte de la cueillette et de l’émondage, dégustations (pendant la floraison: en octobre-novembre).

1, Rue des Bergers Chaudion

Saint-Fergeux 08360 Ardennes Grand Est



Saffron, derived products (fleur de sel, honey, jellies and jams, candies, apple juice, nougats). Gift boxes. Visits possible in October and November by appointment. 5? 5? : commented slide show, discovery of the picking and pruning, tastings (during flowering: in October-November)

Azafrán, productos derivados (flor de sal, miel, jaleas y mermeladas, dulces, zumo de manzana, turrones). Cajas de regalo. Visitas posibles en octubre y noviembre con cita previa. 5? visitas posibles en octubre y noviembre con cita previa.5?: diaporama comentado, descubrimiento de la recolección y la poda, degustaciones (durante la floración: en octubre-noviembre)

Safran, Nebenprodukte (Fleur de Sel, Honig, Gelees und Konfitüren, Bonbons, Apfelsaft, Nougat). Geschenkpackungen. Besichtigungen sind im Oktober und November nach Vereinbarung möglich.5? diashow, Entdeckung des Pflückens und Beschneidens, Verkostung (während der Blütezeit: Oktober-November)

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme