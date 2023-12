LA NUIT DE LA LECTURE 1 rue des Basses Ruelles Essey-lès-Nancy, 20 janvier 2024, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-20 16:00:00

fin : 2024-01-20 19:00:00

La Ville d’Essey-lès-Nancy et la Bibliothèque pour Tous participent conjointement cette année encore à la Nuit de la lecture, événement national dont la huitième édition aura lieu le 20 janvier autour du thème « le corps », en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Les festivités débuteront à 16h avec la conteuse Marielle Lucy puis se poursuivront avec l’annonce des résultats du concours d’écriture proposé aux enfants suivie d’un goûter. Deux rencontres littéraires avec Martine Lambolez et Christian Ingret-Taillard, marqueront aussi l’événement. Une soupe de l’amitié clôturera la manifestation..

0 EUR.

1 rue des Basses Ruelles

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-19 par DESTINATION NANCY