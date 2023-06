Rencontre avec Fabrice LAFOURCADE, David DUPOUY, Patrice LARROSA à Aire 1 rue des arènes Aire-sur-l’Adour, 17 juin 2023, Aire-sur-l'Adour.

Aire-sur-l’Adour,Landes

Rencontre avec Fabrice LAFOURCADE, David DUPOUY, Patrice LARROSA à Aire-sur-Adour le samedi 17 juin à partir de 15h30 chez Adèle Pabon

Renseignements au 05 38 32 89 26.

1 rue des arènes Chez Adèle

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine



Meeting with Fabrice LAFOURCADE, David DUPOUY, Patrice LARROSA in Aire-sur-Adour on Saturday June 17th from 3:30 pm at Adèle Pabon’s home

Information on 05 38 32 89 26

Encuentro con Fabrice LAFOURCADE, David DUPOUY, Patrice LARROSA en Aire-sur-Adour el sábado 17 de junio a partir de las 15h30 en casa de Adèle Pabon

Información en el 05 38 32 89 26

Treffen mit Fabrice LAFOURCADE, David DUPOUY, Patrice LARROSA in Aire-sur-Adour am Samstag, den 17. Juni ab 15:30 Uhr bei Adele Pabon

Informationen unter 05 38 32 89 26

