Marché de Noël à La Commanderie des Antonins 1 Rue des Antonins Saint-Marc-la-Lande, 9 décembre 2023, Saint-Marc-la-Lande.

Saint-Marc-la-Lande,Deux-Sèvres

Organisé par La Maison du Patrimoine dans les étages de la Commanderie des Antonins à Saint-Marc-la-Lande, ce marché de Noël réunit artistes, artisans et producteurs dans une ambiance conviviale : idées de cadeaux, décoration et spécialités culinaires pour les fêtes de fin d’année..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

1 Rue des Antonins La Commanderie des Antonins

Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Organized by La Maison du Patrimoine on the upper floors of the Commanderie des Antonins in Saint-Marc-la-Lande, this Christmas market brings together artists, craftspeople and producers in a convivial atmosphere, offering gift ideas, decorations and culinary specialities for the festive season.

Organizado por la Maison du Patrimoine en los pisos superiores de la Commanderie des Antonins de Saint-Marc-la-Lande, este mercado navideño reúne a artistas, artesanos y productores en un ambiente acogedor, ofreciendo ideas para regalos, decoraciones y especialidades culinarias para las fiestas.

Dieser Weihnachtsmarkt wird von La Maison du Patrimoine in den Etagen der Commanderie des Antonins in Saint-Marc-la-Lande organisiert und vereint Künstler, Handwerker und Produzenten in einer gemütlichen Atmosphäre: Geschenkideen, Dekoration und kulinarische Spezialitäten für die Feiertage.

Mise à jour le 2023-11-13 par CC Val de Gâtine