Exposition « Fantasmagories des Ardents » 1 Rue des Antonins Saint-Marc-la-Lande, 8 juillet 2023, Saint-Marc-la-Lande.

Saint-Marc-la-Lande,Deux-Sèvres

Organisée par La Maison du Patrimoine, l’exposition « Fantasmagories des Ardents » présente les œuvres de l’artiste Charlotte Massip : cuivres et peintures gravées.

RV autour de l’exposition : sam. 8 juillet 2023 à partir de 14h, et sam. 16 sept. 2023 à partir de 14h..

2023-07-08 fin : 2023-09-30 18:00:00. .

1 Rue des Antonins La Commanderie des Antonins

Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Organized by La Maison du Patrimoine, the « Fantasmagories des Ardents » exhibition presents the works of artist Charlotte Massip: copperplates and engraved paintings.

Visits around the exhibition: Sat. July 8, 2023 from 2pm, and Sat. Sept. 16, 2023 from 2pm.

Organizada por la Maison du Patrimoine, la exposición « Fantasmagories des Ardents » presenta la obra de la artista Charlotte Massip: objetos de cobre y pinturas grabadas.

Visitas en torno a la exposición: sábados 8 de julio de 2023 a partir de las 14:00 h y 16 de septiembre de 2023 a partir de las 14:00 h.

Die von La Maison du Patrimoine organisierte Ausstellung « Fantasmagories des Ardents » zeigt die Werke der Künstlerin Charlotte Massip: Kupfer und gravierte Gemälde.

Termine rund um die Ausstellung: Sa., 8. Juli 2023 ab 14 Uhr und Sa., 16. Sept. 2023 ab 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-28 par CC Val de Gâtine