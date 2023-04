Exposition L’Art Accroch’ 1 rue des Antonins, 1 avril 2023, Saint-Marc-la-Lande.

Organisé par La Maison du Patrimoine, L’Art Accroch’ est un salon d’artistes amateurs favorisant les rencontres entre le public, les artistes et les œuvres dans un monument historique de caractère, la Commanderie des Antonins à Saint-Marc-la-Lande (79).

Invité d’honneur : Sébastien Momot..

1 rue des Antonins La Commanderie des Antonins

Saint-Marc-la-Lande 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Organized by La Maison du Patrimoine, L’Art Accroch’ is a show for amateur artists that encourages encounters between the public, artists and works of art in a historic monument of character, the Commanderie des Antonins in Saint-Marc-la-Lande (79).

Guest of honor : Sébastien Momot.

Organizada por La Maison du Patrimoine, L’Art Accroch’ es una exposición de artistas aficionados que propicia el encuentro entre público, artistas y obras de arte en un monumento histórico de carácter, la Commanderie des Antonins de Saint-Marc-la-Lande (79).

Invitado de honor: Sébastien Momot.

L’Art Accroch’ wird von La Maison du Patrimoine organisiert und ist eine Ausstellung von Amateurkünstlern, die Begegnungen zwischen Publikum, Künstlern und Werken in einem historischen Monument mit Charakter, der Commanderie des Antonins in Saint-Marc-la-Lande (79), fördert.

Ehrengast: Sébastien Momot.

