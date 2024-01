LE SECRET DE ZARA 1 Rue Derrière les Murs Saint-Pargoire, 30 janvier 2024, Saint-Pargoire.

Saint-Pargoire Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-30 18:00:00

fin : 2024-01-30

Dans le cadre du festival des Mots Parleurs : « Zara a besoin de peindre partout et sur n’importe quoi. Pour ses parents c’en est trop. Voilà cette petite fille privée de couleurs ». Zara rêve de peinture, de crayons, de pinceaux mais aussi de tableaux, de nature. Elle est très curieuse. Mais elle désobéit… et peint finalement partout en cachette dans le grenier de sa maison la nuit. C’est son secret… Une ode à la peinture, à l’importance de l’art et à la nécessité de s’exprimer.

À voir en famille – À partir de 5 ans

Durée : 40 min

Gratuit – réservation obligatoire

EUR.

1 Rue Derrière les Murs

Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie



