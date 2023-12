Cet évènement est passé Nos jeux du samedi 1 Rue Denis Diderot Nogent-sur-Oise Catégories d’Évènement: NOGENT-SUR-OISE

2023-05-20 14:00:00

fin : 2023-05-20 18:00:00 . Chaque 3ème samedi du mois, l’association « A nos jeux » propose des après-midi jeux en accès libre à la médiathèque de Nogent-sur-Oise, pour adultes et enfants. Entrée libre, gratuit

Tout public

Renseignement à la médiathèque Maurice Schumann

03 44 66 60 44

mediatheque@nogentsuroise.fr 0 .

1 Rue Denis Diderot

Nogent-sur-Oise 60180

