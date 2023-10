Magellan et le premier cercle du monde par Olivier MIGNON 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 9 avril 2024, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Conférence proposée par l’Université inter-âges

Le 20 septembre 1519, une flotte de cinq navires commandée par Fernand de Magellan quitte l’Espagne dans le but de trouver un passage maritime vers l’Amérique. Alors que nous commémorons cette année le 5e centenaire du retour de ces aventuriers, nous vous proposons de partir sur les traces de ces aventuriers qui, bien malgré eux, ont fait le premier tour du monde à la voile..

2024-04-09 fin : 2024-04-09 16:30:00. .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Conference proposed by the Université inter-âges

On September 20, 1519, a fleet of five ships led by Ferdinand Magellan left Spain in search of a sea passage to America. As we commemorate the 5th centenary of the return of these adventurers this year, we invite you to follow in their footsteps as they sailed around the world for the first time.

Conferencia organizada por la Université inter-âges

El 20 de septiembre de 1519, una flota de cinco naves capitaneada por Fernando de Magallanes partió de España en busca de un paso marítimo hacia América. Al conmemorarse este año el V centenario del regreso de estos aventureros, le invitamos a seguir sus pasos en su primera vuelta al mundo.

Von der Université inter-âges vorgeschlagene Konferenz

Am 20. September 1519 verließ eine Flotte von fünf Schiffen unter dem Kommando von Fernand de Magellan Spanien mit dem Ziel, eine Seepassage nach Amerika zu finden. Jahrestag der Rückkehr dieser Abenteurer gefeiert wird, schlagen wir Ihnen vor, sich auf die Spuren dieser Abenteurer zu begeben, die wider Willen die erste Weltumsegelung unternahmen.

Mise à jour le 2023-08-31 par CC Parthenay Gâtine