Viollet-le-Duc et les architectes restaurateurs du XIXème siècle par Christian GENSBEITEL 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 5 mars 2024, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Conférence proposée par l’Université inter-âges

Eugène-Viollet-le-Duc est un architecte français du XIXè siècle très connu des spécialistes pour avoir fondé une nouvelle discipline : la restauration du patrimoine ! On lui doit en effet la remise en état de grands édifices médiévaux (la Cathédrale Notre-Dame de Paris, la basilique royale de Saint-Denis, la cité fortifiée de Carcassonne, l’église de la Madeleine à Vézelay, chef-d’oeuvre de l’art roman)..

2024-03-05 fin : 2024-03-05 16:30:00. .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Conference proposed by the Université inter-âges

Eugène-Viollet-le-Duc is a 19th-century French architect who is best known to specialists for having founded a new discipline: heritage restoration! He is credited with the restoration of major medieval buildings (Notre-Dame Cathedral in Paris, the royal basilica of Saint-Denis, the fortified city of Carcassonne, the Madeleine church in Vézelay, a masterpiece of Romanesque art).

Conferencia organizada por la Université inter-âges

Eugène-Viollet-le-Duc fue un arquitecto francés del siglo XIX conocido por los especialistas por haber fundado una nueva disciplina: la restauración del patrimonio Eugène-Viollet-le-Duc fue responsable de la restauración de importantes edificios medievales, como la catedral de Notre-Dame de París, la basílica real de Saint-Denis, la ciudad fortificada de Carcasona y la iglesia de la Madeleine de Vézelay, obra maestra del arte románico.

Von der Université inter-âges vorgeschlagene Konferenz

Eugène-Viollet-le-Duc ist ein französischer Architekt des 19. Jahrhunderts, der in Fachkreisen sehr bekannt ist, weil er eine neue Disziplin begründet hat: die Restaurierung des Kulturerbes! Ihm ist die Instandsetzung großer mittelalterlicher Gebäude zu verdanken (die Kathedrale Notre-Dame in Paris, die königliche Basilika von Saint-Denis, die Festungsstadt Carcassonne, die Magdalenenkirche in Vézelay, ein Meisterwerk der romanischen Kunst).

