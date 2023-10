Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle par Patrice REMAUD ? 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 20 février 2024, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Conférence proposée par l’Université inter-âges

Depuis le siècle dernier, la science-fiction avait tout imaginé. Mais maintenant que la réalité a rejoint la fiction, sommes-nous préparés à l’émergence de l’intelligence artificielle dans tous les domaines de nos vies professionnelles et privées ?.

2024-02-20 fin : 2024-02-20 16:30:00

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Conference proposed by the Université inter-âges

Since the last century, science fiction has imagined everything. But now that reality has joined fiction, are we prepared for the emergence of artificial intelligence in all areas of our professional and private lives?

Conferencia organizada por la Université inter-âges

Desde el siglo pasado, la ciencia ficción lo ha imaginado todo. Pero ahora que la realidad se ha unido a la ficción, ¿estamos preparados para la irrupción de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de nuestra vida profesional y privada?

Von der Université inter-âges vorgeschlagene Konferenz

Seit dem letzten Jahrhundert hat sich die Science-Fiction alles vorgestellt. Aber sind wir jetzt, da die Realität die Fiktion erreicht hat, auf das Aufkommen von künstlicher Intelligenz in allen Bereichen unseres beruflichen und privaten Lebens vorbereitet?

