Ciné-rencontre : même qu’on naît imbattables ! 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 11 février 2024, Parthenay.

Parthenay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 09:30:00

fin : 2024-02-11

Suivi d’une rencontre avec Frédérique Le Goff, thérapeute familiale formée par Isabelle Filliozat.

On aspire tous à vivre dans un monde sans violence.

Et si tout commençait … par l’enfance ? Menaces, punitions, gifles, fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une banalité inhérente à l’enfance … Ce film vous emmène en Suède à la rencontre de cette première génération imbattable, et invite, à travers une nouvelle conception de l’enfant, à reconsidérer la nature humaine..

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



