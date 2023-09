La place de l’hydrogène dans la transition énergétique par Christophe COUTANCEAU 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 9 janvier 2024, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Conférence proposée par l’Université inter-âges

L’hydrogène constitue un levier intéressant pour l’atteinte de certains objectifs mais surtout essentiel pour la poursuite de la transition énergétique vers la neutralité carbone, à l’horizon de 2050..

2024-01-09 fin : 2024-01-09 16:00:00. .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Conference proposed by the Université inter-âges

Hydrogen represents an interesting lever for achieving certain objectives, but above all it is essential for pursuing the energy transition towards carbon neutrality by 2050.

Conferencia organizada por la Université inter-âges

El hidrógeno es una palanca interesante para alcanzar determinados objetivos, pero sobre todo es esencial para proseguir la transición energética hacia la neutralidad en carbono de aquí a 2050.

Von der Université inter-âges vorgeschlagene Konferenz

Wasserstoff ist ein interessanter Hebel, um bestimmte Ziele zu erreichen, aber vor allem entscheidend für die Fortsetzung des Energiewandels hin zu einer kohlenstoffneutralen Energieversorgung bis 2050.

Mise à jour le 2023-08-24 par CC Parthenay Gâtine