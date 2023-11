Soirée Nouvel an : 20 000 lieues sous les mers 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 31 décembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Soirée Nouvel an : 20 000 lieues sous les mers

Venez célébrer la nouvelle année au cinéma.

Séance ouverte à tous à partir de 7 ans..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve party: 20,000 leagues under the sea

Celebrate the New Year at the cinema.

Open to all ages 7 and up.

Fiesta de Nochevieja: 20.000 leguas de viaje submarino

Ven a celebrar el Año Nuevo al cine.

Abierto a todos a partir de 7 años.

Silvesterabend: 20.000 Meilen unter dem Meer

Feiern Sie das neue Jahr im Kino.

Offene Vorstellung für alle ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-31 par CC Parthenay Gâtine