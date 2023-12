Ciné-rencontre : Levante 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Ciné-rencontre : Levante 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 19 décembre 2023, Parthenay. Parthenay Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 20:30:00

fin : 2023-12-19 Séance suivie d’un échange avec Louise Bellicaud, productrice. Sofia, joueuse de volleyball de 17 ans, cherche à avorter illégalement malgré l’opposition d’un groupe fondamentaliste alors qu’elle se prépare pour un championnat déterminant..

Séance suivie d’un échange avec Louise Bellicaud, productrice. Sofia, joueuse de volleyball de 17 ans, cherche à avorter illégalement malgré l’opposition d’un groupe fondamentaliste alors qu’elle se prépare pour un championnat déterminant.

Séance suivie d’un échange avec Louise Bellicaud, productrice. Sofia, joueuse de volleyball de 17 ans, cherche à avorter illégalement malgré l’opposition d’un groupe fondamentaliste alors qu’elle se prépare pour un championnat déterminant. .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-11 par CC Parthenay Gâtine Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Code postal 79200 Lieu 1 Rue Denfert-Rochereau Adresse 1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer Ville Parthenay Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Latitude 46.64499 Longitude -0.24475 latitude longitude 46.64499;-0.24475

1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/