Début : 2023-12-17 14:30:00

Ciné-art :Ballet Ce Ballet dynamique du XIXème siècle, animé par la musique entrainante de Ludwig Minkus, est une magnifique démonstration de la virtuosité des danseurs principaux du Royal Ballet. La production exubérante de Carlos Acosta apporte le soleil et le Charme de l'Espagne sur scène avec le design plein de caractère de Tim Hatley.

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200

