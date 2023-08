Ecrits féministes : de Christine de Pizan à Simone de Beauvoir par Nicole PELLEGRIN 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 28 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Conférence proposée par l’Université inter-âges

Le combat contre les inégalités entre les femmes et les hommes a longtemps été d’ordre littéraire et a su recourir à des formes d’écriture et d’argumentation originales : plaintes, discours, pamphlets, articles, romans, qui revendiquaient, pour tou-te-s, le droit à l’instruction, à l’égalité juridique, politique et économique..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 16:30:00. .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Conference proposed by the Université inter-âges

The fight against inequalities between women and men has long been a literary one, using original forms of writing and argumentation: complaints, speeches, pamphlets, articles, novels, all demanding the right to education and legal, political and economic equality for all.

Conferencia organizada por la Université inter-âges

La lucha contra las desigualdades entre mujeres y hombres ha sido durante mucho tiempo una lucha literaria, que ha utilizado formas originales de escritura y argumentación: denuncias, discursos, panfletos, artículos y novelas que reivindicaban el derecho a la educación y la igualdad jurídica, política y económica para todos.

Von der Université inter-âges vorgeschlagene Konferenz

Der Kampf gegen die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern war lange Zeit literarisch geprägt und bediente sich origineller Schreib- und Argumentationsformen: Beschwerden, Reden, Pamphlete, Artikel, Romane, die für alle das Recht auf Bildung, rechtliche, politische und wirtschaftliche Gleichheit forderten.

Mise à jour le 2023-08-20 par CC Parthenay Gâtine