Ciné-rencontre : les voies jaunes 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 27 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Séance suivie d’un échange avec Sylvestre Meinzer la réalisatrice.

Revêtus d’un gilet jaune, des femmes et des hommes se sont rassemblés pour exprimer leur colère et leur détermination à changer de monde. Sur la ligne qui va du Havre à Marseille, derrière l’image tranquille des paysages, d’un nature sereine et des scènes de la vie ordinaire, des voix anonymes apparaissent et se répondent..

2023-11-27 fin : 2023-11-27 . .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Screening followed by a discussion with director Sylvestre Meinzer.

Dressed in yellow vests, men and women have come together to express their anger and their determination to change the world. On the line that runs from Le Havre to Marseille, behind the tranquil image of landscapes, serene nature and scenes of ordinary life, anonymous voices appear and respond to each other.

Proyección seguida de un coloquio con el director, Sylvestre Meinzer.

Vestidos con chalecos amarillos, hombres y mujeres se han reunido para expresar su cólera y su determinación de cambiar el mundo. En la línea que va de Le Havre a Marsella, tras la tranquila imagen de paisajes, naturaleza serena y escenas de la vida ordinaria, aparecen voces anónimas que se responden unas a otras.

Filmvorführung mit anschließendem Gespräch mit der Regisseurin Sylvestre Meinzer.

In gelbe Westen gekleidet, haben sich Frauen und Männer versammelt, um ihre Wut und ihre Entschlossenheit, die Welt zu verändern, zum Ausdruck zu bringen. Auf der Strecke von Le Havre nach Marseille tauchen hinter dem ruhigen Bild der Landschaften, einer heiteren Natur und den Szenen des gewöhnlichen Lebens anonyme Stimmen auf, die sich gegenseitig antworten.

Mise à jour le 2023-10-27 par CC Parthenay Gâtine