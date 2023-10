A l’eau la Gâtine : Les algues vertes 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 23 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Séance suivie d’un échange avec des professionnels..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Followed by a discussion with professionals.

Seguido de un debate con profesionales.

Sitzung mit anschließendem Austausch mit Fachleuten.

Mise à jour le 2023-10-27 par CC Parthenay Gâtine