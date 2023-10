Ciné-rencontre : Droit dans les yeux 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 21 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice Marie-Francine Le Jalu.

Des étudiants en Droit à l’Université Paris 8 Saint-Denis deviennent bénévoles à « La Clinique Juridique ». Là, ils orientent des justiciables des environs qui souvent leur rappellent leurs parents, leurs voisins. Les professionnels et les enseignants leur parlent de distance et de neutralité. Mais dans la pratique, que faire de sa subjectivité et de ses convictions ? Avec quelle idée de la justice et de la démocratie ?.

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Screening followed by a discussion with director Marie-Francine Le Jalu.

Law students at Paris 8 Saint-Denis University volunteer at « La Clinique Juridique ». There, they refer local litigants who often remind them of their parents or neighbors. Professionals and teachers talk to them about distance and neutrality. But in practice, what can they do with their subjectivity and convictions? With what idea of justice and democracy?

Proyección seguida de un coloquio con la directora Marie-Francine Le Jalu.

Estudiantes de Derecho de la Universidad París 8 Saint-Denis trabajan como voluntarios en « La Clinique Juridique ». Allí atienden a litigantes locales que a menudo les recuerdan a sus padres o vecinos. Los profesionales y profesores les hablan de distancia y neutralidad. Pero en la práctica, ¿qué pueden hacer con su subjetividad y sus convicciones? ¿Con qué idea de justicia y democracia?

Filmvorführung mit anschließendem Austausch mit der Regisseurin Marie-Francine Le Jalu.

Jurastudenten der Universität Paris 8 Saint-Denis arbeiten ehrenamtlich in der « La Clinique Juridique ». Dort weisen sie Rechtsuchende aus der Umgebung ein, die sie oft an ihre Eltern oder Nachbarn erinnern. Die Fachleute und Lehrkräfte sprechen mit ihnen über Distanz und Neutralität. Aber was macht man in der Praxis mit seiner Subjektivität und seinen Überzeugungen? Mit welcher Vorstellung von Gerechtigkeit und Demokratie?

Mise à jour le 2023-10-27 par CC Parthenay Gâtine