Soirée skate avec Pyra 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay, 16 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Soirée skate avec Pyra

19h30 : Présentation de l’asso Pyra

20h : Diffusion du court métrage « Ementaverse » Ementa 58

20h45 : Apéritif dans le hall du cinéma

Gratuit.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 21:00:00. EUR.

1 Rue Denfert Rochereau CINEMA LE FOYER

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Skate party with Pyra

7:30pm: Presentation of the Pyra association

8pm: Screening of the short film « Ementaverse » Ementa 58

8:45pm: Aperitif in the cinema lobby

Free

Noche de patinaje con Pyra

19.30 h: Presentación de la asociación Pyra

20.00 h: Proyección del cortometraje « Ementaverse » Ementa 58

20.45 h: Aperitivo en el vestíbulo del cine

Gratis

Skateboard-Abend mit Pyra

19.30 Uhr: Vorstellung des Vereins Pyra

20 Uhr: Ausstrahlung des Kurzfilms « Ementaverse » Ementa 58

20.45 Uhr: Aperitif in der Lobby des Kinos

Kostenlos

