Soirée Spéciale: Violences faites aux femmes 1 Rue Denfert Rochereau Parthenay, 15 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Ciné-débat sur le thème des violences faites aux femmes avec une projection spéciale du film :

L’ Amour et les Forêts, un film de Valérie Donzelli avec Virginie Efira et Melvin Poupaud présenté Festival de Cannes.

Madame GERARD, déléguée départementale aux droits des femmes

Le Centre d’information sur le droit des femmes et des familles

Le barreau des Deux-Sèvres représenté par Maitre MERENDA

La maison de protection des familles de la gendarmerie : l’adjudant LANE

Ciné-débat au cinéma Le Foyer à Parthenay le mercredi 15 novembre à 20h..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 . .

1 Rue Denfert Rochereau CINÉMA LE FOYER

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Ciné-débat on the theme of violence against women, with a special screening of the film :

L’ Amour et les Forêts, a film by Valérie Donzelli with Virginie Efira and Melvin Poupaud presented at the Cannes Film Festival.

Madame GERARD, departmental delegate for women’s rights

Center d’information sur le droit des femmes et des familles (Women’s and family rights information center)

Deux-Sèvres Bar Association represented by Maitre MERENDA

The gendarmerie’s family protection center: Adjutant LANE

Film-debate at Le Foyer cinema in Parthenay on Wednesday November 15 at 8pm.

Cine-debate sobre el tema de la violencia contra las mujeres, con una proyección especial de la película :

L’ Amour et les Forêts, película de Valérie Donzelli protagonizada por Virginie Efira y Melvin Poupaud, presentada en el Festival de Cannes.

Sra. GERARD, delegada departamental para los derechos de la mujer

Centro de Información sobre los Derechos de la Mujer y la Familia

El Colegio de Abogados de Deux-Sèvres representado por Maitre MERENDA

El centro de protección familiar de la gendarmería: el suboficial LANE

Cine-debate en el cine Le Foyer de Parthenay el miércoles 15 de noviembre a las 20.00 h.

Kinodebatte zum Thema Gewalt gegen Frauen mit einer Sondervorführung des Films :

L’ Amour et les Forêts, ein Film von Valérie Donzelli mit Virginie Efira und Melvin Poupaud, der bei den Filmfestspielen von Cannes vorgestellt wurde.

Frau GERARD, Beauftragte des Departements für Frauenrechte

Das Informationszentrum für Frauen- und Familienrecht (Centre d’information sur le droit des femmes et des familles)

Die Anwaltskammer des Departements Deux-Sèvres, vertreten durch Maitre MERENDA

Das Familienschutzhaus der Gendarmerie: Adjutant LANE

Filmdebatte im Kino Le Foyer in Parthenay am Mittwoch, den 15. November um 20 Uhr.

