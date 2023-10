Ciné-voyages Tunisie 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 13 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Ciné-voyages

Tunisie entre rencontres et traditions

de Yves Petriat

Mise en valeur du patrimoine des tunisiens, partage de leur quotidien et immersion dans des costumes fortement ancrées, une volonté d’affirmer ses racines. Tunis et sa Médina, Akouda, dans le Sahel, Mahdia et ses activités de pêche et de broderie, les villes de Chebika, Mides, Douz, Ghilssia et ses activités culturelles, le commerce et les traditions.

Séance en présence du réalisateur..

2023-11-13 fin : 2023-11-13 . .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Ciné-voyages

Tunisia between encounters and traditions

by Yves Petriat

Highlighting the heritage of Tunisians, sharing their daily lives and immersing themselves in deeply-rooted customs, a desire to affirm their roots. Tunis and its Medina, Akouda in the Sahel, Mahdia and its fishing and embroidery activities, the towns of Chebika, Mides, Douz, Ghilssia and its cultural activities, trade and traditions.

Screening in the presence of the director.

Ciné-voyages

Túnez entre encuentros y tradiciones

por Yves Petriat

Poner de relieve el patrimonio de los tunecinos, compartir su vida cotidiana y sumergirse en costumbres muy arraigadas, un deseo de afirmar sus raíces. Túnez y su Medina, Akouda en el Sahel, Mahdia y sus actividades de pesca y bordado, las ciudades de Chebika, Mides, Douz, Ghilssia y sus actividades culturales, su comercio y sus tradiciones.

Proyección en presencia del director.

Filmreisen

Tunesien zwischen Begegnungen und Traditionen

von Yves Petriat

Hervorhebung des Erbes der Tunesier, Teilen ihres Alltags und Eintauchen in fest verwurzelte Trachten, ein Wille, seine Wurzeln zu bestätigen. Tunis und seine Medina, Akouda in der Sahelzone, Mahdia mit seiner Fischerei und Stickerei, die Städte Chebika, Mides, Douz, Ghilssia mit ihren kulturellen Aktivitäten, dem Handel und den Traditionen.

Sitzung in Anwesenheit des Regisseurs.

Mise à jour le 2023-10-26 par CC Parthenay Gâtine