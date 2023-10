Ciné-rencontre Ethiopiques Suite Magnétique 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 7 novembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Ciné-rencontre Ethiopiques Suite Magnétique

Suivi d’une rencontre avec Stéphane Jourdain, réalisateur

A la fin des années 70, Francis Flaceto découvre un pan oublié de l’histoire de l’Afrique à travers les musiques d’Éthiopie, dont il devient le grand disséminateur.

Portrait d’un homme discret et essentiel, une plongée dans la contre-culture, une introduction au désir de vivre sa vie..

2023-11-07

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Followed by a meeting with director Stéphane Jourdain

At the end of the 70s, Francis Flaceto discovered a forgotten part of African history through the music of Ethiopia, of which he became the great disseminator.

A portrait of a discreet and essential man, a dive into counter-culture, an introduction to the desire to live one’s life.

Seguido de un encuentro con Stéphane Jourdain, director

A finales de los años 70, Francis Flaceto descubrió una parte olvidada de la historia de África a través de la música de Etiopía, de la que se convirtió en el gran divulgador.

El retrato de un hombre discreto y esencial, una inmersión en la contracultura, una introducción a las ganas de vivir la propia vida.

Anschließend Treffen mit Stéphane Jourdain, Regisseur

Ende der 70er Jahre entdeckte Francis Flaceto durch die Musik Äthiopiens einen vergessenen Teil der afrikanischen Geschichte und wurde zu ihrem großen Verbreiter.

Das Porträt eines diskreten und essentiellen Mannes, ein Eintauchen in die Gegenkultur, eine Einführung in den Wunsch, sein Leben zu leben.

