L’islam pluriel par Christian Bernard 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 31 octobre 2023, Parthenay.

Conférence proposée par l’Université inter-âges

Dernier des monothéismes à émerger dans l’histoire, l’islam n’en est pas pour autant monolithique, il a toujours été pluriel, et cela dès les origines que certains imaginent idéales de pureté et d’unité..

Conference proposed by the Université inter-âges

The last of the monotheisms to emerge in history, Islam is not monolithic: it has always been plural, right from its origins, which some imagine to be ideal in their purity and unity.

Conferencia organizada por la Université inter-âges

El Islam, último de los monoteísmos surgidos en la historia, no es monolítico. Siempre ha sido plural, desde sus orígenes, que algunos imaginan ideales en términos de pureza y unidad.

Von der Université inter-âges vorgeschlagene Konferenz

Der Islam ist der letzte Monotheismus, der in der Geschichte entstanden ist, aber er ist nicht monolithisch, sondern war schon immer vielfältig.

