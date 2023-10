Escape Game – Destination Lune 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 27 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Destination Lune est le seul escape game immersif réalisé avec la technologie d’un cinéma !

Synopsis : Rejoignez l’équipe d’exploration du Professeur Barbenfouillis, dans les années 1900, à l’aube des 1ers effets spéciaux de Georges Méliès. Déjouez les plans des sélénites et partez pour un voyage immersif dans une salle de cinéma.

Les séances sont ouvertes de 8 à 10 personnes – dès 12 ans.

1h15 d’aventure !

20€ par personne, paiement sur place.

L’ escape game est ouvert aux groupes scolaires et périscolaires.

2 séances le 27 octobre : 10h00 et 14h00

2 séances le 28 octobre : 10h00 et 14h00

2 séances le 04 novembre : 10h00 et 14h00.

2023-10-27 fin : 2023-11-04 . .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Destination Lune is the only immersive escape game to use cinema technology!

Synopsis: Join Professor Barbenfouillis? exploration team in the 1900s, at the dawn of Georges Méliès? 1st special effects. Outwit the Selenites and embark on an immersive journey inside a movie theater.

Sessions are open to 8 to 10 people – ages 12 and up.

1h15 of adventure!

20? per person, payment on site.

The escape game is open to school and after-school groups.

2 sessions on October 27: 10:00 am and 2:00 pm

2 sessions on October 28: 10:00 am and 2:00 pm

2 sessions on November 04: 10h00 and 14h00

Destination Lune es el único juego de escape inmersivo que utiliza tecnología cinematográfica

Sinopsis: Únete al equipo de exploración del profesor Barbenfouillis en el siglo XX, en los albores de los primeros efectos especiales de Georges Méliès. Frustra los planes de los selenitas y emprende un viaje inmersivo a través de una sala de cine.

Sesiones de 8 a 10 personas – a partir de 12 años.

¡1h15 de aventura!

20 por persona, pago in situ.

El juego de escape está abierto a grupos escolares y extraescolares.

2 sesiones el 27 de octubre: 10h y 14h

2 sesiones el 28 de octubre: 10.00 h y 14.00 h

2 sesiones el 4 de noviembre: 10.00 h y 14.00 h

Destination Moon ist das einzige immersive Escape Game, das mit der Technologie eines Kinos realisiert wurde!

Synopsis: Schließen Sie sich dem Forschungsteam von Professor Barbenfouillis an, in den 1900er Jahren, als Georges Méliès seine ersten Spezialeffekte einsetzte. Vereiteln Sie die Pläne der Seleniten und begeben Sie sich auf eine immersive Reise in einen Kinosaal.

Die Vorführungen sind für 8 bis 10 Personen – ab 12 Jahren – geöffnet.

1 Stunde und 15 Minuten Abenteuer!

20? pro Person, Bezahlung vor Ort.

Das Escape Game ist für Schulklassen und außerschulische Gruppen geöffnet.

2 Sitzungen am 27. Oktober: 10.00 und 14.00 Uhr

2 Sitzungen am 28. Oktober: 10.00 und 14.00 Uhr

2 Sitzungen am 04. November: 10.00 und 14.00 Uhr

Mise à jour le 2023-10-03 par CC Parthenay Gâtine