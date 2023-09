Ciné-goûter 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 28 septembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Le film Des mains en or sera suivi d’un goûter dans le gymnase.

Synopsis

François, futur académicien est un écrivain célèbre. Avec une épouse chirurgienne, un cercle d’amis de haut rang, sa vie serait un bonheur parfait s’il ne souffrait pas d’un terrible mal de dos qui empoisonne son existence.

Lorsque François, par le plus grand des hasards, rencontre l’incroyable Martha aux mains guérisseuses, ses douleurs de dos vont s’atténuer..

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma le foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The film Des mains en or will be followed by a snack in the gymnasium.

Synopsis

François, a future academician, is a famous writer. With a wife who’s a surgeon and a circle of high-profile friends, his life would be a perfect bliss if he didn’t suffer from a terrible backache that plagues his existence.

But when François meets the incredible Martha with her healing hands, his back pain is about to subside.

La película Des mains en or irá seguida de un aperitivo en el gimnasio.

Sinopsis

François, futuro académico, es un escritor famoso. Con una esposa cirujana y un círculo de amigos de alto rango, su vida sería una dicha perfecta si no sufriera un terrible dolor de espalda que asola su existencia.

Pero cuando François conoce a la increíble Martha de las manos sanadoras, su dolor de espalda desaparece.

Im Anschluss an den Film Des mains en or wird in der Turnhalle ein Imbiss gereicht.

Synopsis

François, ein angehender Akademiker, ist ein berühmter Schriftsteller. Mit einer Frau, die Chirurgin ist, und einem hochrangigen Freundeskreis wäre sein Leben ein perfektes Glück, wenn er nicht an einem schrecklichen Rückenleiden leiden würde, das seine Existenz vergiftet.

Als François durch den größten aller Zufälle die unglaubliche Martha mit den heilenden Händen kennenlernt, lassen seine Rückenschmerzen nach.

