Salvador Dali : grand maniériste (1904-1989) pitre ou génie ? par Jean Paul Salles 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 26 septembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Conférence proposée par l’Université inter-âges

Avec ses moustaches démesurées en paratonnerre, ses jongleries d’adjectifs saugrenus, il parlait de sa méthode paranoïaque critique, Dalí a soigné son image de pitre. Mais l’artiste puissant, inventif, ne l’emporte-t-il pas sur l’irritant farceur ?.

2023-09-26 fin : 2023-09-26 16:30:00. .

1 Rue Denfert-Rochereau Cinéma Le Foyer

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Conference proposed by the Université inter-âges

With his oversized lightning-rod moustaches, his juggling of wacky adjectives – he spoke of his paranoid critical method – Dalí nurtured his image as a clown. But doesn’t the powerful, inventive artist win out over the irritating prankster?

Conferencia organizada por la Université inter-âges

Con sus sobredimensionados bigotes de rayo y sus malabarismos con adjetivos estrafalarios -hablaba de su paranoico método crítico-, Dalí pulió su imagen de payaso. Pero, ¿no se impone el artista poderoso e inventivo al bromista irritante?

Von der Université inter-âges vorgeschlagene Konferenz

Mit seinen übergroßen Schnurrbärten als Blitzableiter, seinen Jonglagen mit skurrilen Adjektiven – er sprach von seiner kritisch-paranoiden Methode – pflegte Dalí sein Image als Witzbold. Aber überwiegt nicht der kraftvolle, erfinderische Künstler den irritierenden Witzbold?

Mise à jour le 2023-08-20 par CC Parthenay Gâtine