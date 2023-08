Sydney Bechet : La musique c’est ma vie par Jacques RAVENEL 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay, 12 septembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Conférence proposée par l’Université inter-âges

Sidney Bechet préférait le terme Ragtime plutôt que Jazz pour qualifier la musique qu’il jouait. Duke Ellington nous dit et vous allez le voir, toute la grandeur de ce personnage dans ce processus artistique..

Conference proposed by the Université inter-âges

Sidney Bechet preferred the term Ragtime rather than Jazz to describe the music he played. Duke Ellington tells us, and you will see, the greatness of this character in this artistic process.

Conferencia organizada por la Université inter-âges

Sidney Bechet prefería el término Ragtime al de Jazz para describir la música que interpretaba. Duke Ellington nos cuenta, y ustedes lo verán, la grandeza de este personaje en este proceso artístico.

Von der Université inter-âges vorgeschlagene Konferenz

Sidney Bechet zog den Begriff Ragtime dem Begriff Jazz vor, um die Musik zu beschreiben, die er spielte. Duke Ellington erzählt uns und Sie werden es sehen, die ganze Größe dieses Charakters in diesem künstlerischen Prozess.

